Двухэтажное кафе загорелось в Алматы

Сегодня, 3 мая, в Алматы произошел пожар в одном из кафе. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Источник: МЧС РК

По данным ведомства в Telegram-канале, возгорание произошло на втором этаже здания кафе, расположенного по улице Яссауи в Ауэзовском районе. Спасатели сообщили о возгорании мебели.

«Прибывшие в считанные минуты пожарные подразделения, не допустив распространения огня, оперативно ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м», — отметили в МЧС.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
