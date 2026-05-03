Юрий Шалабаев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений после атаки БПЛА

ПВО сбила беспилотник под Нижним Новгородом утром 3 мая.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО сбили беспилотник в районе одной из деревень Кстовского района утром 3 мая. Никто из жителей не пострадал, повреждений жилой застройки нет. Осмотр территории завершён, специалисты отработали на месте, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак дронов за последнее время. Под угрозой оказалась и Нижегородская область. По данным Минобороны России, дежурные расчёты перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника самолётного типа.

Атаки также затронули Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Республику Крым.

