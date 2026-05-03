Прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в аэропорту Перми

3 мая были внесены изменения в расписание вылетов самолётов.

Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров в связи с задержками авиарейсов из аэропорта «Большое Савино» 3 мая.

В частности, изменения коснулись рейсов авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург (ДР 570), а также авиакомпании «Россия» в Сочи (FV 6130) и Шарм-эш-Шейх (FV 5969).

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону 8−922−120−60−50 или направить обращение через официальный сайт.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», в воскресенье также был отменён рейс из Перми в Москву (СУ 1395). Возможной причиной может быть введение временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском «Шереметьево», о которых сообщила Росавиация утром 3 мая.