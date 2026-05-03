В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов после ЧП с локомотивом

ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, 3 мая на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги в Пермском крае, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.

«Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них. В результате инцидента подвижной состав получил повреждения. Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента», — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что жертв нет, сейчас идут работы по восстановлению путей. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

СК