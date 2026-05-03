В Пермском крае четыре вагона сошли с рельсов после ЧП с локомотивом

По данным ведомства, 3 мая на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги в Пермском крае, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.
«Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них. В результате инцидента подвижной состав получил повреждения. Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента», — говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что жертв нет, сейчас идут работы по восстановлению путей. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).