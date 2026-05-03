Военнослужащие США пропали без вести во время учений «Африканский лев» в Марокко

«Африканский лев» — международные ежегодные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие США. В 2025 году в маневрах на территории Марокко приняли участие около 10 тыс. военных из почти 50 стран. Глава AFRICOM и генеральный инспектор вооруженных сил Марокко назвали учения «наилучшим примером взаимодействия вооруженных сил двух стран».