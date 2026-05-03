Военнослужащие США пропали без вести во время учений «Африканский лев» в Марокко

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Двое американских военных, участвовавших в международных учениях в Африке — «Африканский лев», пропали без вести в Марокко. Об этом сообщило Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM).

«Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях “Африканский лев — 2026”, пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи тренировочного полигона Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан в Марокко», — говорится в заявлении командования.

Согласно ему, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Расследование инцидента продолжается.

«Африканский лев» — международные ежегодные военные учения, в которых принимают участие военнослужащие США. В 2025 году в маневрах на территории Марокко приняли участие около 10 тыс. военных из почти 50 стран. Глава AFRICOM и генеральный инспектор вооруженных сил Марокко назвали учения «наилучшим примером взаимодействия вооруженных сил двух стран».

