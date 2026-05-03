Лесной пожар разгорелся в ВКО: его тушили с воздуха

В Восточно-Казахстанской области на территории леса произошел пожар. Для тушения возгорания привлекли авиацию, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, на территории Приморского лесничества в урочище Аюда Бухтарминского водохранилища загорелась трава, кустарники и деревья. Чтобы потушить огонь, распространившийся в лесной зоне, был направлен борт авиации МЧС.

«Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространения огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле», — уточнили в министерстве.

По данным спасателей, всего бортом «Казавиаспас» было произведено 7 сбросов — это 21 тонны воды. Кроме того, на месте работают сотрудники лесного хозяйства и силы ДЧС ВКО.

