Лесной пожар разгорелся в ВКО: его тушили с воздуха

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, на территории Приморского лесничества в урочище Аюда Бухтарминского водохранилища загорелась трава, кустарники и деревья. Чтобы потушить огонь, распространившийся в лесной зоне, был направлен борт авиации МЧС.
«Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространения огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле», — уточнили в министерстве.
По данным спасателей, всего бортом «Казавиаспас» было произведено 7 сбросов — это 21 тонны воды. Кроме того, на месте работают сотрудники лесного хозяйства и силы ДЧС ВКО.