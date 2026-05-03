Аэропорт Алматы затопило после ливня

В Instagram-аккаунте almatinec_live опубликовали видео, на котором работники аэропорта в Алматы массово устраняют последствия потопа. В публикации говорится, что затопило зону паспортного контроля.
«Работа аэропорта парализована: въезд и выезд перекрыты, пассажиров не выпускают и не впускают», — говорится в описании.
Ситуацию прокомментировала пресс-служба аэропорта. Там подтвердили, что из-за сильных осадков в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 произошла протечка крыши.
«Последствия были оперативно устранены в течение 30 минут и не повлияли на выполнение рейсов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Проводится обследование инфраструктуры для оценки причин и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в Telegram- канале аэропорта.