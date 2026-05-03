В Пермском крае четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов

Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов вблизи станции Углеуральская в Пермском крае, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«3 мая 2026 года в дневное время на путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, допущено неконтролируемое движение группы из 7 грузовых вагонов с последующим соударением с маневровым локомотивом и сходом с пути 4 вагонов», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия подвижной состав получил повреждения. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Контроль за ходом расследования по данному факту осуществляет Уральская транспортная прокуратура.