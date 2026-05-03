В селе Кучерово под Красноярском ликвидировали открытое горение

Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (07.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.
«На месте пожара в селе Кучерово объявлена ликвидация открытого горения на площади 11,1 тысячи квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников», — говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара задействовано порядка 50 человек и 21 единица техники. Тушение продолжается до полной ликвидации.