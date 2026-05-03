В Швеции вновь задержали судно по подозрению в нарушении законодательства

«На борт танкера Jin Hui поднялись в 14:00 (15:00 мск) в воскресенье днем, когда он шел в Балтийском море. Береговая охрана некоторое время следила за судном длиной 182 метра, идущим под сирийским флагом. Судно, вероятно, разгружено. Пункт назначения неясен», — поясняется в сообщении.
Судно находится в нескольких санкционных списках, в том числе ЕС и Великобритании.
«Береговая охрана подозревает, что судно зарегистрировано под ложным флагом, поскольку существует ряд неясностей относительно статуса флага судна, и, следовательно, оно не соответствует требованиям мореходности, установленным в международных правилах и соглашениях», — также говорится в пресс-релизе, где отмечается, что досмотр «был проведен в сотрудничестве с полицией и прошел спокойно, согласно плану». На борту танкера сейчас находятся сотрудники Береговой охраны, которые занимаются расследованием предполагаемого преступления.
Это уже пятое судно, задержанное за короткий промежуток времени в водах Швеции.