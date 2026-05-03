В массовом ДТП в Геленджике погибли два человека

Причиной аварии стал опасный маневр одного из водителей.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 3 мая вскоре после полудня на отрезке федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Геленджика.

По предварительным данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель автомобиля Kia, ехавший в сторону Кабардинки, перестраиваясь, не убедился в том, что маневр безопасен, и это привело к столкновению с BMW. Потерявший управление BMW врезался в грузовик Shacman, а затем в леерное ограждение.

Водитель и пассажир немецкого автомобиля погибли на месте.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, днем ранее, смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Отрадненском районе Кубани. Причиной аварии стала потеря управления одним из водителей.