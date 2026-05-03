В Красноярском крае от сильного пожара пострадало 9 домов в селе Кучерово

В Красноярском крае в селе Кучерово пожарным удалось взять под контроль распространение огня.
«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 11 100 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. От огня пострадали 9 жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников», — сказано в сообщении МЧС России.
Причина возгорания пока не установлена. Известно лишь, что быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На месте работают представители органов дознания МЧС. В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 21 единица техники. Тушение продолжается.
