В Туапсинском округе убрали три участка береговой полосы

Работы по сбору нефтепродуктов завершили в селе Небуг, поселках Новомихайловском и Южном. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию.
Сотрудники «Кубань-СПАС» продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Также организованы работы в селе Вольном, где обнаружен небольшой участок выбросов.
Это локальные выбросы нефтепродуктов, зафиксированные мониторинговыми группами на участках протяженностью от 100 до 300 метров. Загрязнения являются последствиями попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак украинских беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ситуация в Туапсе и его окрестностях постепенно приходит в норму. В муниципалитете работает большая группировка спасателей и других специалистов — порядка 800 человек; им помогают волонтеры, работающие на улицах города.
Роспотребнадзор сообщил о проведенных анализах воды и воздуха: по данным ведомства они соответствуют нормам. С 4 мая в округе возобновляются занятия в школах и продолжит работу большинство детских садов.
Глава муниципалитета Сергей Бойко пообещал к 1 июня завершить очистку всех пляжей.