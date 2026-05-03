В Туапсинском округе убрали три участка береговой полосы

Это локальные выбросы нефтепродуктов, зафиксированные мониторинговыми группами на участках протяженностью от 100 до 300 метров. Загрязнения являются последствиями попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак украинских беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.