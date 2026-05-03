Спасатели вытащили мужчину из ледяной воды на пороге «Яман-Таш» в Башкирии

Всего за два дня через три популярных у водников маршрута прошло 374 туриста на 157 судах.

Источник: пресс-служба | госкомитет РБ по ЧС

Праздничные выходные на популярных реках республики выдались горячими для сотрудников госкомитета по ЧС. Безопасность водных туристов обеспечивали на трех сложных участках, и в двух случаях помощь потребовалась незамедлительно. Одно из них произошло на пороге «Яман-Таш» реки Сакмара.

В субботу спасатели заметили в воде мужчину. Им оказался житель Сибая 1989 года рождения. Во время прохождения бурного порога турист не удержался и выпал из четырехместного катамарана. Течение моментально подхватило его.

На помощь мужчине пришли дежурившие на берегу сотрудники. Не теряя ни секунды, они применили спасательный конец Александрова (специальную веревку с петлей) и буквально вытянули сибайца из ледяной воды на берег.

К счастью, госпитализация мужчине не потребовалась — медицинская помощь ему не понадобилась.

Не обошлось без инцидента и на реке Малый Инзер. Группа из четырех туристов при прохождении «Айгирских порогов» повредила свое плавсредство — катамаран дал течь. Людям удалось самостоятельно выбраться на берег.

Спасатели не оставили их в беде: сотрудники госкомитета переправили туристов вместе со всем снаряжением на противоположный берег, где расположена станция Айгир.

По данным пресс-службы ведомства, всего за два дня через три популярных у водников маршрута (порог «Яман-Таш», «Айгирские пороги» и шивера «Сарышта») прошло 374 туриста на 157 судах. Благодаря оперативной работе спасателей оба происшествия закончились благополучно.

