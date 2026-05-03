В Чишмах вспыхнуло отработанное машинное масло

Сегодня вечером пожарные МЧС России выезжали на улицу Железнодорожную в поселке Чишмы. На открытой территории произошло возгорание отработанного машинного масла. Благодаря оперативным действиям личного состава огонь был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Причина пожара пока неизвестна. После осмотра ее установит дознаватель МЧС России.
МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности при хранении ГСМ:
Храните масла правильно: отработанные масла и другие горючие жидкости следует хранить только в плотно закрытой таре, в специально отведенных местах, вдали от источников огня и нагревательных приборов.
Имейте под рукой средства тушения: рядом с местами хранения или проведения работ с ГСМ всегда должен находиться огнетушитель или емкость с песком/землей.