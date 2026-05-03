Четыре вагона сошли с рельсов после столкновения с локомотивом в Пермском крае

Четыре из семи вагонов сошли с рельсов в результате столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Предварительно, днем 3 мая 2026 года на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов. Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них», — отметили в ведомстве.
Подвижной состав получил повреждения, на месте происшествия восстанавливают железнодорожные пути. В результате столкновения никто не пострадал.
Следственное ведомство проводит проверку по факту произошедшего.