Четыре вагона сошли с рельсов после столкновения с локомотивом в Пермском крае

Четыре из семи вагонов сошли с рельсов в результате столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Предварительно, днем 3 мая 2026 года на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов. Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них», — отметили в ведомстве.

Подвижной состав получил повреждения, на месте происшествия восстанавливают железнодорожные пути. В результате столкновения никто не пострадал.

Следственное ведомство проводит проверку по факту произошедшего.