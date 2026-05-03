Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Новосибирск — Баку экстренно сел в Омске из-за заболевшего пассажира

Самолет рейса Новосибирск — Баку был вынужден совершить экстренную посадку в Омске из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на авиаперевозчика S7.

Самолет рейса Новосибирск — Баку был вынужден совершить экстренную посадку в Омске из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на авиаперевозчика S7.

— После приземления его госпитализировали. Сейчас борт с остальными пассажирами готовится к продолжению полета, — говорится в материале.

Других подробностей не сообщается.

25 декабря 2025 года самолет Airbus A330−343, который летел из китайского города Санья в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Казани. Экипаж судна принял такое решение из-за того, что беременной пассажирке стало плохо на борту.