Самолет Новосибирск — Баку экстренно сел в Омске из-за заболевшего пассажира

Самолет рейса Новосибирск — Баку был вынужден совершить экстренную посадку в Омске из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на авиаперевозчика S7.
— После приземления его госпитализировали. Сейчас борт с остальными пассажирами готовится к продолжению полета, — говорится в материале.
Других подробностей не сообщается.
25 декабря 2025 года самолет Airbus A330−343, который летел из китайского города Санья в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Казани. Экипаж судна принял такое решение из-за того, что беременной пассажирке стало плохо на борту.