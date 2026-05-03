Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

«В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в посёлках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что сотрудники «Кубань-спас» продолжают уборку в посёлке Тюменском, селе Ольгинка и селе Вольном, где зафиксировали небольшой участок выбросов протяжённостью от 100 до 300 метров. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в округе сохраняется, так как работы по полной ликвидации последствий разлива пока не завершены. Экологи следят за состоянием акватории и прибрежной зоны, чтобы не допустить повторного загрязнения.
Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы, но грунт и вода ещё не пришли в норму. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента, а власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.
