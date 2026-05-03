Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы, но грунт и вода ещё не пришли в норму. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента, а власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.