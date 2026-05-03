Пенсионерка с РПГ наперевес поиграла на нервах у прохожих в Североуральске

В Североуральске Свердловской области заметили женщину с гранатомётом наперевес. Она спокойно шла по центральной улице и не замечала испуганные взгляды прохожих. Кадры появились в местном паблике. Как только в Сети поднялась паника, нарушительница спокойствия сама вышла на связь.

Источник: Life.ru

Выяснилось, что «вооружённая» женщина работает в музее ОВД. Её зовут Галина Фёдоровна. Она просто несла по городу очередной экспонат для музейной коллекции. Его подарили учреждению военные. Гранатомёт не рабочий, от его осталась болванка.

«В выходной день здание музея закрыто, поэтому я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот “футляр” — он очень лёгкий — в музей. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал», — написала женщина в комментариях под собственным фото, пишет E1.ru.

Ранее сотрудники правоохранительных органов разыскали троих фигурантов конфликта в челябинском трамвае, в ходе которой от выстрела из газового пистолета пострадал один из пассажиров. Это трое парней 18, 17 и 16 лет.

