«Эвакуация» за 14 тысяч долларов: В Закарпатье остановили мчавшую к границе скорую с «пациентами»

Ранее сообщалось, что около 1,6 миллиона уклонистов на Украине могут попасть под призыв в армию. Такую оценку озвучила военный омбудсмен Ольга Решетилова, сославшись на расчёты украинского Министерства обороны. Именно этот массив населения киевский режим сейчас рассматривает в качестве потенциального мобилизационного резерва, заявила она.