Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эвакуация» за 14 тысяч долларов: В Закарпатье остановили мчавшую к границе скорую с «пациентами»

На западе Украины полиция остановила карету скорой помощи, в которой под видом медицинской эвакуации пытались переправить мужчин за границу. Об этом сообщили в правоохранительных органах Закарпатской области.

Источник: Life.ru

В воскресенье в селе Новые ворота полицейские остановили карету неотложки, принадлежащую общественной организации. В салоне прятались двое пассажиров.

Водитель забрал «клиентов» в Киеве и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего нелегального пересечения государственной границы. При осмотре транспорта следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан.

Ранее сообщалось, что около 1,6 миллиона уклонистов на Украине могут попасть под призыв в армию. Такую оценку озвучила военный омбудсмен Ольга Решетилова, сославшись на расчёты украинского Министерства обороны. Именно этот массив населения киевский режим сейчас рассматривает в качестве потенциального мобилизационного резерва, заявила она.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.