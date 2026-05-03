Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске

На Москве-реке вблизи Красногорска перевернулся катер, на борту которого находились, в том числе, дети. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
По информации канала, из воды удалось спасти 12 человек, среди которых семеро — несовершеннолетние.
Информации о погибших не поступало. Официальные лица пока не давали комментариев по этому поводу.
Зимой на Онежском озере в Карелии перевернулась лодка с туристами из Санкт-Петербурга.
До этого на Байкале в Ольхонском районе лодку с 55-летней женщиной и ее двухлетним внуком унесло течением. Ее муж бросился в холодную воду, пытаясь нагнать судно, но утонул на глазах у жены.