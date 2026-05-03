Катер с семью детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске

На перевернувшемся катере находились 13 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Москве-реке в Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 13 человек. В числе пострадавших — семеро детей и шестеро взрослых. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

К счастью, инцидент закончился благополучно — все пассажиры маломерного судна были в спасательных жилетах, специалисты подоспели вовремя, люди были спасены.

«Всех вытащили, все живы», — уточнил источник KP.RU. По предварительной версии, происшествие могло случиться по вине рулевого. В настоящий момент по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее KP.RU писал, что в поселке Высокий в ХМАО произошел ночной пожар, в результате которого погибла семья из семи человек, включая четверых детей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.