Катер с семью детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске

На Москве-реке в Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 13 человек. В числе пострадавших — семеро детей и шестеро взрослых. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
К счастью, инцидент закончился благополучно — все пассажиры маломерного судна были в спасательных жилетах, специалисты подоспели вовремя, люди были спасены.
«Всех вытащили, все живы», — уточнил источник KP.RU. По предварительной версии, происшествие могло случиться по вине рулевого. В настоящий момент по данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.
