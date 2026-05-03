«112»: Двух детей госпитализировали после опрокидывания катера в Красногорске

Двух детей госпитализировали после опрокидывания катера на Москве-реке в Красногорске. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, предварительная причина инцидента — столкновение резиновой и самодельной лодок. Остальным пассажирам медицинская помощь не понадобилась.
Официально инцидент пока не комментировали.
О самом опрокидывании катера стало известно вечером того же дня. По информации Telegram-каналов, из воды удалось спасти 12 человек, среди которых семеро — несовершеннолетние.