В Тверской области загорелись два дачных дома и семь заброшенных строений

В посёлке Андрианиха Максатихинского округа Тверской области произошёл пожар — загорелись два дачных дома и семь заброшенных строений. Спасателям удалось предотвратить переход огня на лес и соседние постройки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Происходило горение двух дачных домов и семи заброшенных строений. В связи с сильными порывами ветра, безводным участком и плотной застройкой существовала угроза распространения огня», — говорится в сообщении.

Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив, возгорание локализовано на площади 200 кв. м. Есть ли пострадавшие, не уточняется. Глава Тверской области сообщил, что огонь вспыхнул в нежилом строении, но благодаря слаженным действиям МЧС его удалось быстро остановить.

Ранее сообщалось, что в селе Кучерово Красноярского края пожар повредил девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные разместились у родственников, угрозы распространения огня нет. Причины выясняются.

