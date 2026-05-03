В Горловке при атаке беспилотника ВСУ погибла семейная пара

ДОНЕЦК, 3 мая. /ТАСС/. Пожилая семейная пара погибла при атаке ударного беспилотника Вооруженных сил Украины в Горловке Донецкой Народной Республики. Также при этой атаке пострадал еще один мирный житель, сообщил в «Максе» глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины погибла семейная пара: женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Также при этой атаке пострадал мужчина 1969 года рождения», — написал Пушилин.

