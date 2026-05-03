Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке

Предварительно, судно наехало на резиновую лодку, после чего и перевернулось. После осмотра медиков пятеро взрослых отказались от госпитализации. Ещё пятерых детей отпустили домой.
Для дальнейшего обследования решили доставить самых младших участников плавания. Их отвезли в Детскую больницу имени Сперанского.
Напомним, под Красногорском на Москве-реке перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — 7 несовершеннолетних и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах, благодаря чему удалось избежать самого худшего.
