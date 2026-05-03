Над Брянской областью уничтожили ещё десять украинских БПЛА

«Ещё десять вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Ранее над Брянской областью силы ПВО, мобильные огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа, а губернатор Александр Богомаз сообщил, что воздушная атака ВСУ продолжается. Кроме того, российские ПВО за четыре часа уничтожили 75 украинских беспилотников.
