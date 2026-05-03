В Губкине дрон ВСУ атаковал коммерческий объект, два человека ранены

У 17-летней девушки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она находится в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня — осколочное ранение плеча.
Оба пострадавших госпитализированы в Губкинскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пожарные расчёты оперативно потушили горящий автомобиль. Помимо уничтоженной легковушки, повреждены сам коммерческий объект и ещё семь легковых автомобилей, стоявших поблизости.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В посёлке Октябрьский водитель грузовика получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, он госпитализирован. В Шебекино дроны атаковали два многоквартирных дома: ранена женщина, повреждены кровля, фасад, остекление четырёх квартир и два автомобиля. А над Брянской областью ликвидировали 25 украинских беспилотников.
