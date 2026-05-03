Украинский дрон убил семейную пару в Горловке

За сегодняшний день из-за атак ВСУ в ДНР погибли двое мирных жителей. Ещё четверо пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки дрон убил семейную пару — женщину 1957 года и мужчину 1954 года рождения. Там же ранен ещё один мужчина (1969 г. р.).

В Центрально-Городском районе Горловки взорвался старый кассетный боеприпас. Тяжело ранен мужчина 1959 года рождения.

В посёлке Старый Крым под Мариуполем после атаки беспилотника пострадали двое мужчин — 1951 и 1989 годов рождения. Всем раненым помогают врачи. Повреждены семь домов, четыре соцобъекта, две машины МЧС, две скорые и семь гражданских авто.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. В посёлке Октябрьский водитель грузовика получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. В Шебекине дроны атаковали два многоквартирных дома: ранена женщина, повреждены кровля, фасад, остекление четырёх квартир и два автомобиля.

