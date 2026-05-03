Украинский дрон убил семейную пару в Горловке

В посёлке Старый Крым под Мариуполем после атаки беспилотника пострадали двое мужчин — 1951 и 1989 годов рождения. Всем раненым помогают врачи. Повреждены семь домов, четыре соцобъекта, две машины МЧС, две скорые и семь гражданских авто.