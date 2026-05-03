Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hespress: пропажа двух военных США в Марокко не связана с каким-либо терактом

Поисково-спасательная операция продолжается.

РАБАТ, 3 мая. /ТАСС/. Исчезновение двух солдат армии США, принимавших участие в военных учениях «Африканский лев» на территории Королевства Марокко, никак не связано с какими-либо целенаправленными террористическими действиями. Об этом сообщил новостной портал Hespress со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах Марокко.

По его информации, «исчезновение двух американских солдат в районе Кап-Драа не имеет отношения ни к каким возможным террористическим актам». Тот же источник добавил, что «поисково-спасательная операция продолжается с надеждой на скорейшее обнаружение пропавших без вести солдат».

Некоторое время назад два американских военнослужащих, как считается, пропали без вести в ходе совместных военных маневров, которые проводятся в южной части королевства. По данным Hespress, исчезнувших двух солдат в последний раз видели возле прибрежного утеса, прилегающего к полигону в Кап-Драа. Имеются основания предполагать, что они могли упасть со скалы в Атлантический океан.

В мероприятиях по поиску пропавших военнослужащих задействовано несколько самолетов и вертолетов, беспилотники королевских ВС Марокко и американского военного контингента. Привлечены военные водолазы и альпинисты. Указывается, что для проведения комплексной поисковой операции мобилизованы «значительные людские и технические ресурсы».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше