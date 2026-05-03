Hespress: пропажа двух военных США в Марокко не связана с каким-либо терактом

Некоторое время назад два американских военнослужащих, как считается, пропали без вести в ходе совместных военных маневров, которые проводятся в южной части королевства. По данным Hespress, исчезнувших двух солдат в последний раз видели возле прибрежного утеса, прилегающего к полигону в Кап-Драа. Имеются основания предполагать, что они могли упасть со скалы в Атлантический океан.