В Москве начали проверку после ранения ребенка из сигнального пистолета

Предварительно, 11-летний мальчик получил травму бедра.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полицейские юго-востока Москвы устанавливают обстоятельства инцидента, при котором ребенок получил ранение из сигнального пистолета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, вечером в полицию поступило сообщение о ранении несовершеннолетнего на Моршанской улице.

«Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, 11-летний ребенок получил ранение в бедро.