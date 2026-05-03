В Москве начали проверку после ранения ребенка из сигнального пистолета

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полицейские юго-востока Москвы устанавливают обстоятельства инцидента, при котором ребенок получил ранение из сигнального пистолета.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, вечером в полицию поступило сообщение о ранении несовершеннолетнего на Моршанской улице.
«Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказали в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, 11-летний ребенок получил ранение в бедро.