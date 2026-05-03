Опубликованы кадры с места ЧП с катамараном на Москве-реке

В Подмосковье перевернулся катамаран, на борту которого находились 5 взрослых и 7 детей. Опубликованы кадры с места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Московской области на реке Москве перевернулся катамаран с детьми на борту. В результате происшествия никто не погиб.

Кадры с места ЧП опубликовала администрация городского округа Красногорск. На фото виден берег, 2 катера экстренных служб, спасатели и 5 машин скорой помощи.

Инцидент произошёл в районе микрорайона Павшинская пойма в Красногорске. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По её результатам будут приняты меры.

На борту катамарана находились пять взрослых и семь детей.