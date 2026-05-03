В ЮАР при поисках пропавшего убили крокодила с частями человека в желудке

Животное было обнаружено на берегу Крокодиловой реки вблизи моста, с которого, согласно очевидцам, упал в воду во время ливня 59-летний владелец гостиницы Габриэль Батиста. «Крокодил находился на берегу и настолько отяжелел от съеденного, что практически не шевелился и даже не пытался скрыться в реке, когда к нему приблизились стрелки», — сообщил руководивший операцией поимки животного капитан полиции Потти Подгитер. Затем с помощью вертолета убитый крокодил, достигавший в длину 4,5 м, был доставлен в расположенный поблизости Национальный парк (заповедник) Крюгера, где специалисты произвели вскрытие.