В ЮАР при поисках пропавшего убили крокодила с частями человека в желудке

ПРЕТОРИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Фрагменты человеческого тела обнаружены в желудке 500-килограммового крокодила, который был пойман полицией на востоке ЮАР в рамках поисков пропавшего бизнесмена. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.
Животное было обнаружено на берегу Крокодиловой реки вблизи моста, с которого, согласно очевидцам, упал в воду во время ливня 59-летний владелец гостиницы Габриэль Батиста. «Крокодил находился на берегу и настолько отяжелел от съеденного, что практически не шевелился и даже не пытался скрыться в реке, когда к нему приблизились стрелки», — сообщил руководивший операцией поимки животного капитан полиции Потти Подгитер. Затем с помощью вертолета убитый крокодил, достигавший в длину 4,5 м, был доставлен в расположенный поблизости Национальный парк (заповедник) Крюгера, где специалисты произвели вскрытие.
Из желудка хищника они извлекли две человеческие руки, часть грудной клетки. В желудке находились также шесть ботинок и пляжных тапочек. Сейчас полиция проводит тест с человеческими останками, чтобы установить личность погибшего.
Согласно оценке службы по сбору данных Statista, ежегодно в Африке жертвами крокодилов становятся до 800 человек. Наибольшее число инцидентом фиксируется в Замбии, Зимбабве и Мозамбике.