Mirror: на круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса

В результате предполагаемой вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, погибли два человека, передает Mirror.
«Подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять случаев с подозрением на инфекцию находятся на стадии расследования», — сказано в материале.
По данным издания, первым человеком, у которого появились симптомы, был 70-летний пассажир судна. Он скончался. Его 69-летняя супруга также почувствовала себя плохо. Впоследствии она умерла. При этом, как указано в материале, есть данные о третьем погибшем.
Отметим, хантавирусная инфекция передается от грызунов человеку. Для заболевания характерны, в частности, подъем температуры, мышечные боли, кашель.
Ранее сообщалось, что в Великобритании 19-летний молодой человек заразился менингитом после посещения клуба.