Самолёт премьера Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре

Ранее Life.ru писал, что в Калифорнии пассажирский Boeing 737 авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего. Пилот заметил беспилотник незадолго до приземления и сообщил о возможном ударе. К счастью, столкновения удалось избежать, борт благополучно приземлился, а ФБР начало расследование инцидента.