Самолёт премьера Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре

Причиной отклонения от маршрута стали технические неполадки на борту.
«Самолёт совершил экстренную посадку в Анкаре по техническим причинам», — передал телеканал.
В публикации подчёркивается, что обнаруженная неисправность не носит серьёзного характера. Однако командир воздушного судна принял решение о немедленной посадке в строгом соответствии с действующими нормами и протоколами безопасности.
Уточняется, что испанский премьер проведёт ночь в Анкаре, а утром вылетит в столицу Армении, чтобы продолжить свою рабочую программу.
Ранее Life.ru писал, что в Калифорнии пассажирский Boeing 737 авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего. Пилот заметил беспилотник незадолго до приземления и сообщил о возможном ударе. К счастью, столкновения удалось избежать, борт благополучно приземлился, а ФБР начало расследование инцидента.
