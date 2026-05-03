Адвокат Жорин оценил вероятность инсценировки смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову

Напомним, в декабре 2025 года модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь. Позже её нашли в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой после избиения. Девушка лишилась части черепа и перестала узнавать близких. Выяснилось, что её избил возлюбленный Дмитрий Кузьмин. Конфликт произошёл после того — как Тартанова объявила о расставании. Предпринимателя поместили под домашний арест. В конце апреля Кузьмин умер. Информация об этом появилась только в мае.