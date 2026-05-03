Ребёнок ранен в Москве после выстрела подростка из травматического оружия

В Москве вечером 3 мая произошло ЧП. Ребенок получил ранение после выстрела, предположительно, подростка из травматического оружия. По предварительным сведениям, виновником стал подросток 14−15 лет. Об этом сообщил источник KP.RU.
Инцидент зафиксировали на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, подросток приобрел сигнальную ракету. Он воспользовался пиротехническим средством. Как отмечает источник, в процессе взрыва сигнальной ракеты зацепило 11-летнего мальчика.
Предварительно, пострадавшего не госпитализировали. Вероятно, он получил незначительные ранения.
Ранее в Пермском крае ученик девятого класса напал на своего классного руководителя. Он нанес ножевое ранение педагогу. Пострадавшая госпитализирована. Причиной нападения могло стать то, что классная руководитель не допустила школьника к экзаменам.