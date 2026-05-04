Дрон-камикадзе атаковал предприятие в Брянской области, пострадал мирный житель

«ВСУ с помощью дрона — камикадзе атаковали посёлок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — говорится в сообщении Богомаза.
Пострадавшего мужчину оперативно госпитализировали. В медицинском учреждении ему сейчас оказывают весь комплекс необходимой помощи.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Также задействованы оперативные группы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать Брянскую область беспилотниками. Около шести часов Богомаз проинформировал об уничтожении 25 БПЛА, позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили ещё десять дронов.
