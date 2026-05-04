Мальчик пострадал после ЧП с сигнальным пистолетом на юго-востоке Москвы

Мальчик пострадал из-за неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.
Вечером в полицию поступило сообщение о ранении несовершеннолетнего на Моршанской улице.
— Установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом, — сказано в сообщении ведомства.
В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает РИА Новости.
14 апреля Shot сообщил, что в Петербурге учащийся восьмого класса выстрелил из сигнальной ракетницы в одноклассницу, его задержали. У пострадавшей ожоги.
27 марта подросток пронес в школу № 1 поселка Зайково в Ирбитском районе Свердловской области пневматический пистолет и выстрелил в висок однокласснице. По словам очевидцев, ученик сделал два выстрела. 13-летнего подростка скрутила бухгалтер, которая смогла удержать его до приезда силовиков.