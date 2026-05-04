На Украине мужчин увозили из страны под видом медицинской эвакуации

В Закарпатской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин за границу под видом медицинской эвакуации. Для перевозки использовался автомобиль скорой помощи, зарегистрированный на одну из общественных организаций.
Во время проверки машины в селе Новые Ворота сотрудники полиции обнаружили в салоне двух скрывавшихся пассажиров. По данным следствия, их вывезли из Киева и планировали доставить в приграничный регион для дальнейшего нелегального пересечения границы.
В ходе осмотра автомобиля правоохранители изъяли крупную сумму наличных — около 14 тысяч долларов. Водителя задержали, сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются возможные участники схемы.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины решило усилить рейды по спортзалам, где будет проверять бронь от мобилизации у мужчин.