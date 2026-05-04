Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Брянской области, ранен сотрудник

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима ранен сотрудник предприятия, — написал он в Telegram-канале.
Мужчину госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по машине в селе Нечаевка два мирных жителя погибли, еще один получил ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее ВСУ нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброму в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. По оценке врачей Грайворонской ЦРБ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.