ВСУ атаковали промышленное предприятие в Брянской области с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили дрон-камикадзе на поселок Мирские Погарского района Брянской области. Под удар попала территория промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Пострадал один работник.
Объект какой компании был атакован, не уточняется. Также глава области не сообщил, какой ущерб нанес беспилотник.
Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше