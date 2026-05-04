ВСУ атаковали промышленное предприятие в Брянской области с помощью БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили дрон-камикадзе на поселок Мирские Погарского района Брянской области. Под удар попала территория промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Пострадал один работник.

Объект какой компании был атакован, не уточняется. Также глава области не сообщил, какой ущерб нанес беспилотник.

Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

