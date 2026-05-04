В США самолет зацепил фонарный столб во время посадки

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Самолет американской авиакомпании United Airlines снес фонарный столб на автостраде при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси).
В FAA подчеркнули, что по итогам произошедшего будет проведено расследование.
По информации портала BNO News, одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовой автомобиль пекарни, выбив стекло с водительской стороны. В то же время представители авиакомпании отметили, что ни один пассажир или член экипажа не пострадал.