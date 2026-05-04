В США самолет зацепил фонарный столб во время посадки

Одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовой автомобиль пекарни, выбив стекло.

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Самолет американской авиакомпании United Airlines снес фонарный столб на автостраде при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси).

«Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси. Boeing 767 благополучно приземлился, прибыв из итальянской Венеции», — говорится в сообщении Федерального авиационного управления США (FAA).

В FAA подчеркнули, что по итогам произошедшего будет проведено расследование.

По информации портала BNO News, одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовой автомобиль пекарни, выбив стекло с водительской стороны. В то же время представители авиакомпании отметили, что ни один пассажир или член экипажа не пострадал.

