Отправились в круиз, а вернулись в гробах: Раскрыты подробности гибели туристов от вируса-убийцы на лайнере

Хантавирус — это род вирусов, переносимых грызунами, вызывающий у человека две тяжёлые формы заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), распространённую в Евразии, и хантавирусный лёгочный синдром (HPS) в Америке. Заражение происходит преимущественно воздушно-пылевым путём при вдыхании частиц высохших экскрементов инфицированных мышей или полёвок, а не от человека к человеку (за редчайшим исключением андского вируса). Инкубационный период длится до нескольких недель, а ранние симптомы напоминают грипп, но при молниеносном развитии отёка лёгких или острой почечной недостаточности летальность может достигать 15−40%. При этом специфического лечения не существует, только поддерживающая терапия.