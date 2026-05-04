В Брянской области при атаке ВСУ на предприятие пострадал сотрудник

Вооруженные силы Украины атаковали с применением дрона-камикадзе поселок Мирские Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

В Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал поселок Мирский в Погарском районе. По словам губернатора Александра Богомаза, опубликованным в его Telegram-канале, удар был нанесен по территории промышленного предприятия.

В результате атаки пострадал один из сотрудников предприятия. Мужчина получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Региональные власти продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия. Информация о масштабах возможных повреждений предприятия уточняется.

Ранее в результате удара беспилотника ВСУ в Белгородском округе погибли два мирных жителя — мужчина и его сын. Ещё одна женщина ранена.