В Брянской области при атаке ВСУ на предприятие пострадал сотрудник

В Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал поселок Мирский в Погарском районе. По словам губернатора Александра Богомаза, опубликованным в его Telegram-канале, удар был нанесен по территории промышленного предприятия.
В результате атаки пострадал один из сотрудников предприятия. Мужчина получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Региональные власти продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия. Информация о масштабах возможных повреждений предприятия уточняется.
Ранее в результате удара беспилотника ВСУ в Белгородском округе погибли два мирных жителя — мужчина и его сын. Ещё одна женщина ранена.