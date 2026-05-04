Появились фото с перевернувшимся на Москве-реке катером

«По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
В администрации городского округа Красногорск уточнили детали. Сразу после инцидента на место прибыли экипажи экстренной оперативной службы. К работе подключились спасатели на воде. Также приехали три бригады комплексной службы медицинской помощи и сотрудники полиции.
Напомним, катер с 12 людьми на борту перевернулся на Москве-реке недалеко от Красногорска. В воде оказались семь детей и пять взрослых. Все пассажиры были в спасательных жилетах. Погибших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.