Суд назначил реальные сроки фигуранткам дела о пожаре с 9 жертвами в Подмосковье

Трагедия произошла из-за электроплиты. На ней готовили пищу, но не выключили. Посуда загорелась, и пламя быстро охватило жилые комнаты. Все погибшие работали комплектовщиками на складе.
Следствие установило, что персонал нанимала фирма-посредник. Три её сотрудницы — директор и два менеджера по трудоустройству — поручили своему знакомому из Узбекистана подыскать для рабочих жильё. Тот нашёл частный дом в СНТ и договорился с хозяйкой. Женщина за 100 тысяч рублей стала сдавать мигрантам комнаты без оформления и без проверки документов. По данным следствия, в разное время в коттедже проживали как минимум 29 человек.
На скамье подсудимых оказались четыре женщины. Трём сотрудницам фирмы-посредника вменили организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Хозяйке дома — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть девяти человек.
Изначально районный суд дал трём сотрудницам от 3 до 3,5 года условно. Хозяйке — 4,5 года реально, но с отсрочкой до 14-летия её маленького ребёнка.
Однако Мособлсуд не согласился с таким подходом — да, женщины активно сотрудничали со следствием, раскаивались и участвовали в благотворительности. Но их поступки привели к тяжким последствиям — гибели большого количества людей. Судьи сочли, что условное наказание недопустимо.
Троим фигуранткам снизили сроки до 2 лет лишения свободы, но заменили условное наказание реальным. Отправиться в колонию суд обязал двоих менеджеров и директора. Отбывать приговор будут все трое. Отсрочку — как и в случае с хозяйкой дома — получила лишь одна из них, у которой есть малолетний ребёнок. Приговор владелице коттеджа оставили без изменений, передаёт сайт MK.ru.
Ранее Life.ru писал, что после пожара в селе Кучерово Красноярского края возбудили уголовное дело о халатности. Тогда сгорели дома, в которых проживали 42 человека.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.