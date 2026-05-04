Беспилотник попал в здание на западе Москвы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Беспилотник, по предварительных данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс».
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — написал Собянин.
На месте работают оперативные службы.