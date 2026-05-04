Би-би-си: жертвами хантавируса на лайнере в Атлантике стала голландская пара

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Жертвами возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стали 70-летний пассажир и его 69-летняя супруга, оба — граждане Нидерландов. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителей Минздрава ЮАР.
По их информации, женщина почувствовала себя плохо, когда пыталась улететь на родину из аэропорта Йоханнесбурга. Она была доставлена в ближайшую больницу, где и скончалась. Тело ее мужа, сообщает Би-би-си, находится на Острове Святой Елены, заморского владения Великобритании в Атлантике. По данным телеканала Sky News, мужчина почувствовал себя плохо в то время, когда судно находилось между аргентинской Ушуаей и Островом Святой Елены.
По информации агентства AFP, тело еще одного погибшего находится на борту лайнера MV Hondius под флагом Нидерландов. Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде, города Прая. Решается вопрос, нужно ли изолировать остальных пассажиров лайнера в больницах западноафриканского государства. Их число не уточняется.
Sky News указывает, что еще один британский турист, находившийся на борту лайнера, госпитализирован в ЮАР. У него подтвержден хантавирус. МИД Великобритании заявил, что внимательно следит за ситуацией, находится на связи с круизной компанией и местными властями.
Ранее агентство AFP сообщило со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что не менее трех человек погибли в результате возможной вспышки хантавируса на борту лайнера, всего заразились шесть человек, один находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР. Представитель ВОЗ добавил, что на сегодняшний день один случай заражения хантавирусом на лайнере подтвержден лабораторно, еще пять случаев вызывают подозрения.
Хантавирусы — это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях у заразившихся могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.