Появилось видео последствий попадания БПЛА в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице»

Появилось видео последний попадания украинского беспилотника в элитный ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». Кадры опубликовал SHOT.

Последствия попадания дрона в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». Видео © SHOT.

На записи видно, что возле дома столпились очевидцы. На дороге осколки стëкол и элементы обшивки здания. Также телеграм-канал опубликовал фото дома, где видны повреждения.

«Дом на Мосфильмовской» — многофункциональный жилой комплекс из небоскрёбов, возведённый в 2011 году в Москве по адресу: ул. Мосфильмовская, 8. Архитектурный проект разработан Сергеем Скуратовым. Здание является обладателем целого ряда престижных российских и зарубежных наград в области архитектуры.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании БПЛА в жилое здание. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб.

Вечером 3 мая сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу. Кроме того, в ночь на воскресенье и утром были сбиты четыре БПЛА.

